Майже 1000 птахів за день: чому вони загинули, пояснюють науковці

Загибель перелітніх співочих птахів стала наймасовішою за 40 років спостережень в американському Чикаго.

Related video

Близько тисячі перелітних птахів загинули за один день, коли врізалися у вікна виставкового центру McCormick Place у Чикаго. Про це 7 жовтня повідомило агентство Associated Press.

На думку вчених, до трагедії призвели кілька факторів — період міграції, погана погода і підсвітка багатоповерхової споруди.

"Щороку лише в США, врізавшись у скляні хмарочоси, гине кілька сотень мільйонів птахів. Основна причина в тому, що вони недостатньо добре бачать скло та не розуміють, що перед ними смертельно небезпечна перешкода", — пояснюють науковці.

Зазвичай гинуть, але в невеликій кількості, птахи, які летять вночі — горобці, очеретянки. Вони орієнтуються по зоряному небосхилу, а щоб уникнути турбулентності повітря і хижаків, харчуються і відпочивають вдень. А от яскраві вогні хмарочосів збивають їх і вони гинуть або через те, що врізаються у будівлі, або кружляють навколо неї аж до виснаження.

У Чикаго за один день загинула майже тисяча перелітних птахів Фото: Twitter

Цього разу жертвами стали представники 33 видів пернатих, переважно миртові співуни. За підрахунками Польового музею природної історії, пише AP, в центрі загинуло 964 птахи. Це приблизно на 700 більше, ніж було знайдено за останні 40 років.

"Це було схоже на килим із мертвих птахів у вікнах. Звичайно за ніч буває від нуля до 15 птахів. Тут було просто шокуюче відхилення від того, що ми колись бачили. За 40 років спостереження за тим, що відбувається в McCormick, ми ніколи не бачили нічого такого масштабу", — розповів Девід Уіллард, колишній менеджер Чиказького польового музею, до обов’язків якого якраз і входить пошук зіткнень з птахами в рамках міграційних досліджень.

Від чого гинуть птахи, коли мігрують

Дослідники підрахували, що щорічно сотні мільйонів птахів гинуть від ударів об вікна у США. У 2014 році вчені зі Смітсонівського інституту природоохоронної біології та Служби охорони рибних ресурсів і дикої природи США опублікували дослідження, згідно з яким кількість птахів щорічно становить від 365 до 988 мільйонів.

Проте саме вікна є однією з найбільших проблемою майже в кожному великому місті США. Птахи не бачать прозорого або відбиваючого скла і не розуміють, що це смертельна перепона. У 2017 році, наприклад, майже 400 горобців втратили орієнтацію в прожекторах хмарочоса в Галвестоні, штат Техас, і загинули під час зіткнення з вікнами.

"На жаль, це дуже поширене явище. Ми спостерігаємо це практично в кожному великому місті під час весняної та осінньої міграції", — сказав Метт Іглескі, виконавчий директор Чиказького товариства Одюбона, некомерційної екологічної організації США, яка займається проблемами охорони природи, а також дослідженнями в галузі орнітології.

Важливо

Кровні зв'язки. Галки нізащо не зрадять сім'ю, але легко кинуть друзів заради їжі

Екологи наголошують, що запобігти загибелі птахів можливо, зменшивши підсвічування будівель. Також будувати хмарочоси можна зі скла, яке буде помітне птахам.

До речі, низка міст США скорочує або повністю прибирає підсвічування будівель у період міграції пернатих. AP наводить приклад, як Нью-Йорк вимкнув подвійні промені світла, які символізують зруйнований Всесвітній торговий центр, щоб птахи не потрапили в пастку світлових шахт.

"Власники будівель можуть просто приглушити світло, а архітектори — спроєктувати вікна з маркуванням на склі, яке легко розпізнають птахи. Люди також можуть додавати ширми, фарбувати свої вікна або наносити на скло наклейки", — зазначила Анна Піджен, пташиний еколог з Університету Вісконсіна-Медісон.

У 1999 році Національне товариство Одюбона започаткувало програму під назвою "Згасання світла", яка має на меті заохотити міські центри вимикати або приглушувати світло під час міграції птахів. Майже 50 міст США та Канади приєдналися до руху, включаючи Торонто, Нью-Йорк, Бостон, Сан-Дієго, Даллас і Маямі. Чикаго також бере участь у програмі Lights Out. У 2020 році міська рада прийняла розпорядження, яке вимагає вживати заходів безпеки для птахів у нових будинках, але досі не впровадило ці вимоги.

Нагадаємо, Фокус писав, що голубина пошта набагато швидша за гігабітний інтернет, що довели випробування.

Раніше Фокус розповідав про те, що вчені розповіли, як відрізнити ворону від ворона. Крім того, ми повідомляли, що дослідники вважають: їм нарешті вдалося розкрити таємницю того, що передувало розвитку просунутих здібностей птахів використовувати свої лапи.