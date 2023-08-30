Голубина пошта виявилася швидшою за гігабітний Інтернет: випробування це довели (відео)

Користувач влаштував змагання між голубами та Всесвітньою павутиною з доставлення файлів, і птахи швидше впоралися із завданням, але тільки на певній відстані.

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У далекому за сучасними мірками 2009 році африканський провайдер як першоквітневий жарт вирішив влаштувати змагання між голубом і ADSL-модемом: хто з них доставить файл на 4 ГБ швидше. Тоді виграв голуб (ADSL-модем завантажив за час польоту птаха на 100 км лише 4% даних). Але, як пише Tom`s Hardware, через 14 років відомий відеоблогер Джефф Гірлінг вирішив повторити експеримент і з'ясувати, наскільки еволюціонували голуби та сучасні технології.

Звісно, йдеться не про швидкість з'єднання, а про швидкість закачування файлу: завдання полягає в тому, хто швидше доставить певний обсяг даних — птах чи оптоволокно. Для цього Джефф відправив разом із поштовим голубом три карти пам'яті з 3 ТБ даних. Той самий обсяг він став завантажувати з інтернету гігабітним каналом. Голуб пролетів 1,5 кілометра всього за 1 хвилину і доставив 3 ТБ інформації. Джефф побудував своєрідний часовий графік з урахуванням польоту птаха і передачі інформації. Він навіть ускладнив завдання — одягнув на себе маску голуба і сів у літак, щоб доставити 3 ТБ даних до друга в Канаду.

Графік швидкості голуба, інтернету та блогера Фото: Скриншот

Виявилося, що якби перед голубом поставили завдання пролетіти до 1 000 км, він все одно "обігнав" би інтернет. На довших дистанціях перевага була б в оптоволокна. Інтернет виграє й у "голуба Джеффа" на літаку.

Так само блогер зазначає, що не бачить нічого особливого в гігабітному підключенні до провайдера. Жоден сучасний сайт не віддасть вам інформацію зі швидкістю 1 ГБіт/с, навіть сервіси онлайн-перегляду. Тож Джефф вважає цілком оптимальним інтернет-тариф на рівні до 100 Мбіт/с.

Повне відео експерименту блогера

Раніше Фокус повідомляв, що Інтернет Starlink має стати ще швидшим. Ілон Маск домовився з компанією Cloudflare про співпрацю, і її акції одразу ж злетіли. Cloudflare кешує контент, щоб діяти як мережа доставляння контенту (CDN), після чого всі запити проходять через сервери компанії з кешованим контентом, який подається безпосередньо з Cloudflare.

А в Росії закликали захистити молодь від "згубного впливу інтернету". Секретар Радбезу РФ Патрушев вважає, що інтернет і західна освіта спотворюють ідеї патріотизму і применшують геополітичне значення Росії у світі.