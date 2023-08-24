Інтернет Starlink має стати ще швидшим: про що Ілон Маск домовився з Cloudflare

Акції Cloudflare, з якою SpaceX співпрацюватиме, одразу ж зросли в ціні. Компанія доставляє контент через інтернет по всьому світу.

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Компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, працюватиме разом із Cloudflare над підвищенням продуктивності свого супутникового інтернет-сервісу Starlink. Про це повідомляє сайт The Information, посилаючись на власні джерела.

За інформацією The Information, обидві компанії працюють над розширенням мережі мініцентрів обробки даних Starlink по всьому світу. Це могло б допомогти Starlink забезпечити більш високу швидкість мережі для своїх клієнтів. Акції Cloudflare, що надає послуги доставляння контенту, підскочили на 7,2%.

Cloudflare — американська компанія, що надає мережеві послуги доставляння контенту і пом'якшенням хакерських DDoS атак на сайти. Так само служби Cloudflare працюють як посередник між відвідувачем вебсайту і хостинг-провайдером Cloudflare, що виконує роль зворотного проксі. А ще 2014 року компанія представила проєкт "Галілео" у відповідь на кібератаки проти важливих, але вразливих цілей, як-от мистецькі групи, гуманітарні організації та представники політичного інакомислення.

Але одним із найважливіших саме мережевих продуктів, який може підвищити швидкість інтернету, є "Мережа доставляння контенту" від Cloudflare. Компанія має велику кількість підключень до пунктів обміну в інтернеті будь-якої мережі по всьому світу. Cloudflare кешує контент, щоб діяти як мережа доставляння контенту (CDN), після чого всі запити проходять через сервери компанії з кешованим вмістом, що подається безпосередньо з Cloudflare.

Раніше стало відомо, що в Пентагоні звинуватили росіян у спробі вивести з ладу зв'язок Starlink в Україні. Американський генерал Ченс Зальцман вважає, що космос неминуче стає областю потенційних конфліктів. Тому в Пентагоні мають намір реалізувати програму зміцнення космічної оборони.

Так само повідомлялося, що Ілон Маск особисто розмовляв із Путіним і відключив Starlink для ЗСУ. За даними журналістів, представник Міноборони США Колін Каль дізнався в жовтні минулого року, що мільярдер провів переговори з главою Кремля.

А ще Фокус повідомляв про появу нового конкурента для Starlink в Україні. Для нашої країни "відкриють" супутниковий зв'язок Satcube. Термінали Satcube працюють не гірше, ніж Starlink і не залежать від супутників SpaceX Ілона Маска. До того ж їх складніше заглушити засобами РЕБ, запевняють творці.