У Пентагоні звинуватили росіян у спробі вивести з ладу зв'язок Starlink в Україні

Американський генерал Ченс Зальцман вважає, що космос неминуче стає областю потенційних конфліктів. Тому в Пентагоні мають намір реалізувати програму зміцнення космічної оборони.

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Командувач Космічними силами США генерал Ченс Зальцман звинуватив Москву у спробах порушити роботу систем супутникового зв'язку Starlink в Україні. В інтерв'ю The Washington Post 22 серпня він сказав, що поки ці спроби не увінчалися успіхом.

Зальцман розповів про американську програму зміцнення космічної оборони Proliferated Warfighter Space Architecture, що передбачає виведення на низьку орбіту сузір'я супутників, які створять мережу для забезпечення зв'язку.

Перші 10 супутників було запущено у квітні, до кінця року планується запустити ще 18 супутників, а наступного року — ще 160. У результаті мережа може розростися до 1000 супутників. За словами командувача, піонерами в цьому напрямку стали супутники Ілона Маска Starlink. Однак збільшення кількості супутників пов'язане з проблемами, які, зокрема, походять від росіян.

"Збільшення кількості супутників являє собою набагато складнішу проблему цілевказівки. Ми вже спостерігаємо наслідки цього на Україні з угрупованням Starlink. Росіяни безуспішно намагаються її заглушити", — сказав Зальцман.

Також генерал звернув увагу на Китай, який, за його твердженням, "пішов в іншому напрямку" — у бік консолідації високотехнологічних військових засобів. Створені наприкінці 2015 року стратегічні сили підтримки НВАК являють собою гібрид, що поєднує в собі кібернетичну, космічну та радіоелектронну боротьбу, а також психологічні операції.

"Це універсальний засіб для ведення сучасної інформаційної війни", — зазначив Зальцман.

За його словами, космос неминуче стає областю потенційних конфліктів, тому перед Пентагоном стоїть завдання, що полягає в космічній перевазі — "захищаємо своє, не допускаємо їх". Для цього й існують Космічні сили США, і вони мають стати більшими та впливовішими, щоб виконувати свою роботу.

Раніше повідомлялося, що за інформацією The New Yorker бізнесмен Ілон Маск у телефонній розмові з представниками Пентагону щодо надання супутникового інтернету ЗСУ, згадав, що особисто розмовляв із президентом Володимиром Путіним. У Міноборони США дійшли висновку, що Маск побоювався, ніби надання зв'язку Starlink у РФ вважатимуть військовою допомогою Україні.