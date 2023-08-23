В Пентагоне обвинили россиян в попытке вывести из строя связь Starlink в Украине

Американский генерал Ченс Зальцман считает, что космос неизбежно становится областью потенциальных конфликтов. Поэтому в Пентагоне намерены реализовать программу укрепления космической обороны.

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Командующий Космическими силами США генерал Ченс Зальцман обвинил Москву в попытках нарушить работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. В интервью The Washington Post 22 августа он сказал, что пока эти попытки не увенчались успехом.

Зальцман рассказал об американской программе укрепления космической обороны Proliferated Warfighter Space Architecture, предусматривающей выведения на низкую орбиту созвездия спутников, которые создадут сеть для обеспечения связи.

Первые 10 спутников были запущены в апреле, до конца года планируется запустить еще 18 спутников, а в следующем году — еще 160. В результате сеть может разрастись до 1000 спутников. По словам командующего, пионерами в этом направлении стали спутники Илона Маска Starlink. Однако увеличение числа спутников связана с проблемами, которые, в частности, исходят от россиян.

"Увеличение числа спутников представляет собой гораздо более сложную проблему целеуказания. Мы уже наблюдаем последствия этого на Украине с группировкой Starlink. Россияне безуспешно пытаются ее заглушить", — сказал Зальцман.

Также генерал обратил внимание на Китай, который, по его утверждению "пошел в другом направлении" — в сторону консолидации высокотехнологичных военных средств. Созданные в конце 2015 года стратегические силы поддержки НОАК представляют собой гибрид, сочетающий в себе кибернетическую, космическую и радиоэлектронную борьбу, а также психологические операции.

"Это универсальное средство для ведения современной информационной войны", — отметил Зальцман.

По его словам, космос неизбежно становится областью потенциальных конфликтов, поэтому перед Пентагоном стоит задача, которая заключается в космическом превосходстве — "защищаем свое, не допускаем их". Для этого и существуют Космические силы США, и они должны стать больше и влиятельнее, чтобы выполнять свою работу.

Ранее сообщалось, что по информации The New Yorker бизнесмен Илон Маск в телефонном разговоре с представителями Пентагона о предоставлении спутникового интернета ВСУ, упомянул, что лично беседовал с президентом Владимиром Путиным. В Минобороны США пришли к выводу, что Маск опасался, будто предоставление связи Starlink в РФ сочтут военной помощью Украине.