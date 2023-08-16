Спритність ніг і жодного шахрайства. Учені зрозуміли, як птахи навчилися робити трюки лапами

Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося розкрити таємницю того, що передувало розвитку просунутих здібностей птахів використовувати свої ноги.

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Якщо поспостерігати за птахами, можна помітити, що вони виконують вельми химерну роботу ногами: тримаються за гілки, барабанять палицею по дереву, щоб привабити самок, в'ють гнізда або виконують акробатичні трюки, використовуючи ноги, щоб піднести щось до дзьоба, пише The Guardian.

Тепер дослідники вважають, що їм нарешті вдалося пролити світло на те, як відбулася еволюція такої спритності. За словами автора дослідження, вченого з Університету Альберти, Крістіана Гутьєррес-Ібаньєса, наземні птахи, також відомі як телурави, вирізняються здатністю жити на деревах і активно використовують свої ноги.

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Під час дослідження вчені проаналізували 3 725 зображень і відео птахів, які використовують свої ноги. Загалом робота охопила 1 054 види птахів (близько 10% всіх, що живуть на Землі) і 64 різних сімейств. При цьому з 64 розглянутих у дослідженні сімейств 60 є телуравами.

У результаті вченим вдалося зафіксувати 10 різних трюків, які птахи виконують ногами. Наприклад, просте використання кігтя для утримування або хапання предмета, або неймовірна здатність підносити ногу до дзьоба. Науковці зазначають, що просте використання ніг для захоплення та утримання було доволі поширеним серед птахів, проте далеко не всі могли піднести ногу до дзьоба.

Результати спостережень показують, що папуги краще за інших уміють маніпулювати об'єктами за допомогою ніг, проте інші види також демонструють деякі навички. Наприклад, пальмовий какаду використовує ноги, щоб утримувати палицю і барабанити по дереву — таким чином він приваблює самок, а сова-русалка використовує ноги для захоплення здобичі.

Далі вчені використовували різні еволюційні моделі, покликані пояснити розвиток використання стопи птахами. Результати підтвердили здогадку вчених — еволюції використання ніг і навичок пересування у птахів передував перехід до суворого життя на деревах.

Гутьєррес-Ібаньєс зазначає, що життя на деревах, імовірно, призвело до низки пристосувань стопи, які дали змогу птахам хапатися за гілки. До цих пристосувань належать:

довгі пальці ніг;

довгі кігті;

сильніша хватка.

Автори дослідження наполягають, що щойно у птахів розвинулися ці особливості, вони навчилися виконувати ногами різноманітні трюки і використовувати ноги для утримування предметів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що станеться з нашим світом, якщо всі птахи вимруть.