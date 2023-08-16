Ловкость ног и никакого мошенничества. Ученые поняли, как птицы научились делать трюки лапами

Исследователи считают, что им наконец-то удалось раскрыть тайну того, что предшествовало развитию продвинутых способностей птиц использовать свои ноги.

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Если понаблюдать за птицами, можно заметить, что они выполняют весьма причудливую работу ногами: держатся за ветки, барабанят палкой по дереву для привлечения самок, вьют гнезда или выполняют акробатические трюки, используя ноги, чтобы поднести что-то к клюву, пишет The Guardian.

Теперь исследователи считают, что им наконец-то удалось пролить свет на то, как произошла эволюция такой ловкости. По словам автора исследования, ученого из Университета Альберты, Кристиана Гутьеррес-Ибаньеса, наземные птицы, также известные как теллуравы, отличаются способностью жить на деревьях и активно используют свои ноги.

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В ходе исследования ученые проанализировали 3 725 изображений и видео птиц, использующих свои ноги. В общей сложности работа охватила 1 054 вида птиц (около 10% всех живущих на Земле) и 64 различных семейств. При этом из 64 рассмотренных в исследовании семейств 60 являются телуравами.

В результате ученым удалось зафиксировать 10 разных трюков, которые птицы выполняют ногами. Например, простое использование когтя для удерживания или хватания предмета, или невероятная способность подносить ногу к клюву. Ученые отмечают, что простое использование ног для захвата и удержания было довольно распространено среди птиц, однако далеко не все могли поднести ногу к клюву.

Результаты наблюдений показывают, что попугаи лучше остальных умеют манипулировать объектами с помощью ног, однако другие виды также демонстрируют некоторые навыки. Например, пальмовый какаду использует ноги, чтобы удерживать палку и барабанить по дереву — таким образом он привлекает самок, а роющая сова использует ноги для захвата добычи.

Далее ученые использовали различные эволюционные модели, призванные объяснить развитие использования стопы птицами. Результаты подтвердили догадку ученых — эволюции использования ног и навыков передвижения у птиц предшествовал переход к строгой жизни на деревьях.

Гутьеррес-Ибаньес отмечает, что жизнь на деревьях, вероятно, привела к ряду приспособлений стопы, которые позволили птицам хвататься за ветки. К этим приспособлениям относятся:

длинные пальцы ног;

длинные когти;

более сильная хватка.

Авторы исследования настаивают, что как только у птиц развились эти особенности, они научились выполнять ногами различные трюки и использовать ноги для удерживания предметов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, что произойдет с нашим миром, если все птицы вымрут.