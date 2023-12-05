Завмирають, ніби статуї: хазяйку налякала дивна поведінка курей (відео)
Ролик збентежив й користувачів соціальних мереж. Люди у коментарях намагалися знайти логічне пояснення цій аномалії.
Бріана Антуанетта з міста Тампа, що в американському штаті Флорида, поділилась курйозним відео, на якому показана дивна поведінка її курей. Відповідний ролик під назвою "Що сталося з курчатами у світі" жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok.Важливо
На опублікованих кадрах можна побачити, як у якусь мить п’ять її курчат завмирають, ніби статуї, хоча до того вони були жвавими й бігли за хазяйкою в очікуванні корму. Через кілька секунд, коли Бріана покликала свого чоловіка Ніка, кури знову "ожили".
Відео збентежило користувачів соціальних мереж. Люди у коментарях намагалися знайти пояснення дивній поведінці птахів.
"Збій у матриці", "Може, їх вдарило струмом?", "Вони роблять це, коли падає температура, це допомагає їм економити енергію", "Це природний рефлекс", "Вчіть біологію", "Ой, мабуть, яструба побачили", – пишуть юзери.
Сама Бріана схиляється до тої думки, що це інстинктивна реакція курей на потенційну загрозу: вони намагаються мінімізувати свої рухи, щоб не стати здобиччю для хижаків.
На момент публікації це відео зібрало понад 15 мільйонів переглядів, 1,7 мільйона вподобайок та понад 46 тисяч коментарів.
@brianna_antionette What happened to the frozen chickens🤯 : Update #viraltiktok #fyp ♬ original sound - ✨BRI✨
Нагадаємо, раніше Фокус писав про бразильського фермера Хуліо Сесар Карвальо, який похизувався, що його курка несподівано знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Це сталося два місяці тому, але відповідні фото були поширені лише зараз. Знімки розмістив у мережі його друг, еколог Ільдеано Сілва, і тим самим викликав справжній фурор.
Крім того, ми дали відповідь, у чому різниця між білими та коричневими яйцями.