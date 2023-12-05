Завмирають, ніби статуї: хазяйку налякала дивна поведінка курей (відео)

Ролик збентежив й користувачів соціальних мереж. Люди у коментарях намагалися знайти логічне пояснення цій аномалії.

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Бріана Антуанетта з міста Тампа, що в американському штаті Флорида, поділилась курйозним відео, на якому показана дивна поведінка її курей. Відповідний ролик під назвою "Що сталося з курчатами у світі" жінка опублікувала на своїй сторінці у TikTok.

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На опублікованих кадрах можна побачити, як у якусь мить п’ять її курчат завмирають, ніби статуї, хоча до того вони були жвавими й бігли за хазяйкою в очікуванні корму. Через кілька секунд, коли Бріана покликала свого чоловіка Ніка, кури знову "ожили".

Відео збентежило користувачів соціальних мереж. Люди у коментарях намагалися знайти пояснення дивній поведінці птахів.

"Збій у матриці", "Може, їх вдарило струмом?", "Вони роблять це, коли падає температура, це допомагає їм економити енергію", "Це природний рефлекс", "Вчіть біологію", "Ой, мабуть, яструба побачили", – пишуть юзери.

Сама Бріана схиляється до тої думки, що це інстинктивна реакція курей на потенційну загрозу: вони намагаються мінімізувати свої рухи, щоб не стати здобиччю для хижаків.

На момент публікації це відео зібрало понад 15 мільйонів переглядів, 1,7 мільйона вподобайок та понад 46 тисяч коментарів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про бразильського фермера Хуліо Сесар Карвальо, який похизувався, що його курка несподівано знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Це сталося два місяці тому, але відповідні фото були поширені лише зараз. Знімки розмістив у мережі його друг, еколог Ільдеано Сілва, і тим самим викликав справжній фурор.

Крім того, ми дали відповідь, у чому різниця між білими та коричневими яйцями.