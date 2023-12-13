"Добре зустрічають": Медведєв закликав росіян відпочивати в Африці, а не в Європі (відео)

За словами колишнього президента РФ, європейці зараз "не дуже хочуть" бачити росіян, тому для відпочинку слід обирати африканські країни.

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв порадив співвітчизникам їздити на відпочинок до країн Африканського континенту. Про це пише російське медіа "РИА Новости" 13 грудня.

Під час виступу на дискусійному майданчику партії "Единая Россия" колишній президент Росії заявив, що жителі європейських країн "не дуже хочуть" бачити росіян. З огляду на це, Медведєв закликав громадян РФ віддавати перевагу відпочинку в Африці.

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"Ну, природно, по Росії їздити і в Африку теж. Там дуже добре зустрічають", — сказав заступник голови Радбезу РФ.

Медведєв підкреслив, що може це підтвердити, ґрунтуючись на враженнях, які у нього залишилися після відвідування африканських країн.

Нагадаємо, 30 липня речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Москва почала повномасштабну війну в Україні, щоб забезпечити свободу африканцям і людям у всьому світі.

Раніше, 28 липня, президент РФ Володимир Путін заявив, що Африка стає новим центром сили, і з цим доведеться кожній країні рахуватися. Він також зазначив, що РФ списала заборгованість у розмірі 23 мільярдів доларів за весь час співпраці з африканськими країнами.