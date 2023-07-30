Заради свободи Африки: Захарова назвала нову мету великої війни Росії з Україною (відео)

На думку спікера МЗС РФ, окупанти гинуть в Україні, щоб принести свободу африканцям і мир у всьому світі. Марія Захарова також захопилася, як країни Африки не допускають нав'язування їм чужої точки зору.

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Росія почала повномасштабну війну в Україні, щоб захистити свободу Африки. Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова на зустрічі з лідерами африканських країн з питань мирного врегулювання.

"Ви хіба не бачите за що ми боремося? Ви хіба не бачите, що наші хлопці віддають свої життя? Не просто виступають, не просто говорять, а життями своїми відстоюють право не тільки африканського континенту, а всіх людей на нашій планеті бути вільними", — зазначила речник МЗС РФ.

На її думку, велика війна в Україні якимось чином має забезпечити свободу африканцям і мир у всьому світі.

Захарова також говорила про принципову позицію країн Африки щодо неприпустимості нав'язування їм чужої точки зору.

"Вони не збираються танцювати під чиюсь дудку, і вони будуть самі формувати своє ставлення, виходячи зі знання ситуації, знання історії та своїх національних інтересів. Ось це дійсно було вражаюче", — розповідала вона в інтерв'ю ТАСС.

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Президент Зімбабве Еммерсон Дамбудзо Мнангагва 27 липня публічно відмовився від безплатного зерна, яке пропонував йому російський президент Володимир Путін.