Ради свободы Африки: Захарова назвала новую цель большой войны России с Украиной (видео)

По мнению спикера МИД РФ, оккупанты гибнут в Украине, чтобы принести свободу африканцам и мир во всем мире. Мария Захарова также восхитилась, как страны Африки не допускают навязывания им чужой точки зрения.

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Россия начала полномасштабную войну в Украине, чтобы защитить свободу Африки. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова на встрече с лидерами африканских стран по вопросу мирного урегулирования.

"Вы разве не видите за что мы сражаемся? Вы разве не видите, что наши ребята отдают свои жизни? Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными", — отметила спикер МИД РФ.

По ее мнению, большая война в Украине каким-то образом должна обеспечить свободу африканцам и мир во всем мире.

Захарова также говорила о принципиальной позиции стран Африки по недопустимости навязывания им чужой точки зрения.

"Они не собираются плясать под чью-то дудку, и они будут сами формировать свое отношение, исходя из знания ситуации, знания истории и своих национальных интересов. Вот это действительно было поразительно", — рассказывала она в интервью ТАСС.

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