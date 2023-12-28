Из Латвии могут депортировать более тысячи граждан России, — СМИ

Сообщается, что из страны планируют выдворить тех людей, которые в соответствии с новыми требованиями не запросили вид на жительство.

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Из Латвии могут выдворить 1213 россиян, которые не подали документы на получение вида на жительство в соответствии с новыми изменениями в иммиграционном законе. Об этом сообщает издание Delfi.

Собственно, согласно новым правилам иностранцы должны были подать документы до 30 ноября. Впрочем 1213 граждан России не сделали этого, и не выезжали за пределы Латвии.

Издание пишет, что затянули с подачей документов, однако все же подали их 1344 россиянина, еще 904 человека покинули Латвию. Также сообщается, что окончательное число россиян, которых выдворят из страны, еще не определено.

В частности, 3 января следующего года потеряют силу те виды на постоянное проживание россиян, на которых распространяются новые правки в закон и которые сдали экзамен на знание языка, однако не подали документы до конца 2023 года на получение статуса резидента ЕС.

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Граждане России, которые не сдали экзамен на знание латышского языка должны до 31 декабря должны податься на получение разрешения, которое позволит находиться на территории Латвии в течение следующих двух лет.

Кроме того, россияне, которые имеют уважительные причины не сдавать экзамен на знание языка, смогут подать документы на получение вида на жительство до 31 марта следующего года. В таком случае документ будет выдан на срок два года.

Напомним, недавно в России призвали своих граждан ехать на отдых не в европейские страны, а в страны Африканского континента. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. По его словам, в Европе россиян не очень рады видеть.

Также в начале декабря сообщалось, что в Польше гражданку РФ "посадили" в аэропорту. Как выяснилось, она прилетела с Кипра и уже после приземления выяснилось, что Польша запретила въезжать россиянам.