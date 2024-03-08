Выстрелил минимум трижды: в Украине будут судить оккупанта, который расстрелял пленного бойца ВСУ

Злоумышленником оказался неоднократно судимый россиянин Дмитрий Курашов. Его "сдал" другой пленный оккупант.

В Украине будут судить российского оккупанта, который расстрелял украинского военнопленного после штурма позиций ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, СБУ сообщила о подозрении "штурмовику V", который убил военнопленного воина ВСУ.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый россиянин Дмитрий Курашов — стрелок штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ. По данным следствия 6 января 2024 года он расстрелял бойца ВСУ, которого ВС РФ взяли в плен во время "мясного" штурма РФ.

"Он совершил не менее 3 прицельных выстрелов в пленного украинца. Вскоре бойцы ВСУ контратаковали захватчиков и захватили в плен Курашова и его сослуживцев", — говорится в сообщении.

Контрозведка СБУ во время допроса пленных россиян узнала о факте убийства украинского военного. Оккупанта "сдал" другой пленный.

Пленный оккупант Курашов

"Следователи СБУ сообщили Курашову о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством). Он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — сообщили в СБУ.

Напомним, что коллаборационист Александр Ходаковский заявил, что их командиры расстреливают солдат. Оккупант вспомнил приказы Сталина о расстрелах людей и отметил, что сегодня его "наследие" продолжает жить в ВС РФ.

Ранее сообщалось, что псковские десантники пытали украинских военнопленных, имитируя казнь.