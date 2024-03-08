"Вершители судеб": боевик Ходаковский признал, что командиры ВС РФ расстреливают подчиненных

Недавно задержанный командир роты ВС РФ дал показания, что расстреливал своих подчиненных. Оккупанты жалуются, что такие случаи нередки.

Related video

Коллаборационист и бывший сотрудник СБУ Александр Ходаковский, который сейчас возглавляет батальон "Восток" ВС РФ, заявил, что их командиры расстреливают солдат. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

Оккупант вспомнил приказы Сталина о расстрелах людей и отметил, что сегодня его "наследие" продолжает жить, потому что командиры ВС РФ считают себя "вершителями судеб" и просто убивают подчиненных за невыполнение приказов.

Важно

Новые детали расстрела бойцов в Авдеевке: таких случаев больше, чем известно, — Лубинец (видео)

По его словам, недавно арестовали командира роты одного добровольческого батальона, который расформировывается и будет вводиться в штатные армейские структуры. Офицер тут же написал показания, что расстреливал своих подчиненных.

"Ситуации на фронте бывают разные, и иногда ситуация не позволяет выполнить приказ, а иногда сам человек не находит в себе решимости рискнуть собой. Но не потому, что за спиной была Москва, а потому, что человек возомнил себя вершителем судеб и наделил себя правом забирать жизни — он стрелял в своих солдат, которые пришли в его подразделение добровольно. Он ответит за свои дела, но хочу заметить, что такое в голове не он носит один", — написал Ходаковский.

Напомним, что на Луганщине оккупант расстрелял сослуживцев. Российские военнослужащие среди ночи устроили импровизированное застолье. Далее что-то между собой не поделили и произошла стрельба.

Ранее на Херсонщине офицер РФ расстрелял своего командира и подстрелил еще одного солдата.