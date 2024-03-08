"Вершителі доль": бойовик Ходаковський визнав, що командири ЗС РФ розстрілюють підлеглих

Нещодавно затриманий командир роти ЗС РФ дав свідчення, що розстрілював своїх підлеглих. Окупанти бідкаються, що такі випадки непоодинокі.

Related video

Колаборант та колишній працівник СБУ Олександр Ходаковський, який нині очолює батальйон "Восток" ЗС РФ, заявив, що їхні командири розстрілюють солдатів. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Окупант згадав накази Сталіна про розстріли людей і зазначив, що сьогодні його "спадщина" продовжує жити, бо командири ЗС РФ вважають себе "вершителями доль" і просто вбивають підлеглих за невиконання наказів.

Важливо

Нові деталі розстрілу бійців у Авдіївці: таких випадків більше, ніж відомо, — Лубінець (відео)

За його словами, нещодавно заарештували командира роти одного добровольчого батальйону, який розформовується і вводитиметься до штатних армійських структур. Офіцер тут же написав свідчення, що розстрілював своїх підлеглих.

"Ситуації на фронті бувають різні, і іноді ситуація не дозволяє виконати наказ, а іноді сама людина не знаходить у собі рішучості ризикнути собою. Але не тому, що за спиною була Москва, а тому, що людина уявила себе вершителем доль і наділила себе правом забирати життя — він стріляв у своїх солдатів, які прийшли до його підрозділу добровільно. Він відповість за свої справи, але хочу зауважити, що таке в голові не він носить один", — написав Ходаковський.

Нагадаємо, що на Луганщині окупант розстріляв товаришів по службі. Російські військовослужбовці серед ночі влаштували імпровізоване застілля. Далі щось між собою не поділили і сталася стрілянина.

Раніше на Херсонщині офіцер РФ розстріляв свого командира і підстрелив ще одного солдата.