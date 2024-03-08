МАГАТЭ приняло резолюцию и призвало Россию срочно вывезти войска с Запорожской АЭС

Агентство указало на серьезную обеспокоенность отсутствием надлежащего квалифицированного персонала на площадке.

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию относительно срочного возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины. В Facebook пресс-служба Минэнерго Украины сообщила подробности. Делегация украинского ведомства приняла участие в заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

Большинством голосов Агентство поддержало проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантий в Украине. Его разработали украинские представители. Документ предусматривает урегулирование этих вопросов.

Документ, в частности, призывает РФ к срочному выводу со стратегического объекта всего несанкционированного персонала, включая военных. Это необходимо для соответствующего обеспечения ее безопасной и надежной эксплуатации.

В принятом документе, кроме этого, организация указала на серьезную обеспокоенность отсутствием надлежащего квалифицированного персонала на площадке. Касается заявление и пробелов в проведении планово-предупредительных работ, отсутствия надежных и стабильных цепей поставок, уязвимым состоянием водоснабжения, внешнего электроснабжения и установлением противопехотных мин в буферной зоне между внешним и внутренним периметром установки.

Ситуация на ЗАЭС

В ГУР 13 февраля рассказали, почему спецназовцы не освободили ЗАЭС. Спецназовцы пытались несколько раз взять ЗАЭС под свой контроль. Во время неудачных высадок под Энергодаром ГУР потеряло трех бойцов.

В октябре 2023 года руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что разведчики пытались трижды освободить Энергодар и Запорожскую АЭС. Первая попытка состоялась в августе 2022 года.

27 января министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на ЗАЭС постоянно становится хуже. По его словам, на станции произошло восемь блэкаутов, враг скрывает фактическое состояние дел на станции.

Напомним, 7 февраля гендиректор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС. Рафаэль Гросси в четвертый раз приехал на захваченную россиянами Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. После этого Гросси направится на переговоры в Москву.