"Нет посягательств на землю России": Данилов высказался о перспективах поставки Украине Taurus

Секретарь СНБО уверен в том, что немецкий канцлер и его окружение поймут позицию Украины относительно дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Вопрос о получении Украиной баллистических ракет ATACMS американского производства и немецко-шведских дальнобойных крылатых ракет Taurus обязательно начнет реализовываться и будет сдвинут. Об этом в эфире Украинского радио сказал Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По его словам, своими заявлениями немецкий Олаф Шольц может оставить немецкую военную промышленность без заказов. Он отметил, что такие действия способны негативно повлиять на промышленность.

Секретарь СНБО также уверен в том, что немецкий канцлер и его окружение поймут позицию Украины. Относительно ATACMS, Данилов призвал не спешить с выводами и "немного подождать".

Он отметил, что ATACMS обязательно предоставят Украине. При случае украинские войска, как пояснил Данилов, будут уничтожать российских оккупантов, которые вторглись на нашу землю.

"Они обязательно будут у нас", — подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов прокомментировал и ситуацию с нехваткой снарядов в подразделениях ВСУ. По его словам, украинский оборонно-промышленный комплекс набирает обороты. Он отметил, что "в ближайшее время эти способности будут помогать украинским войскам на фронте".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предоставлении ATACMS, которые имеют дальность на 300 км. По его словам, Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты от США, а Россия понимает, как Силы обороны будут использовать это оружие на фронте. По словам руководителя украинского государства, Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты от США, и Россия понимает, как Силы обороны будут использовать это вооружение на фронте.