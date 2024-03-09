Военные поставили условия: Малюська анонсировал законопроект о мобилизации заключенных

Военные попросили, чтобы разработчики проекта исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал воинскую дисциплину и совершал преступления при исполнении воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства.

В Украине будут мобилизовать осужденных. Соответствующий законопроект уже вскоре могут вынести на рассмотрение Верховной Рады. Об этом в эфире телемарафона 10 марта сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Я думаю, что на следующей неделе законопроект будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это будет весной, не позже", — подчеркнул Малюська.

По его словам, в Украине есть тысячи осужденных, которые хотят и могут присоединиться в ряды Сил обороны Украины.

"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал воинскую дисциплину и совершал преступления при исполнении воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут", — подчеркнул министр.

Денис Малюська сказал, что ожидает, что законопроект рассмотрят оперативно, поскольку ни одного депутата, который был бы против него, он не встречал.

"Не все командиры военные готовы брать осужденных и заключенных к себе, но мы не будем и не планируем никому навязывать таких мобилизованных. Скорее всего, это будут отдельные отряды", — пояснил Малюська.

Напомним, что 17 февраля Денис Малюська заявил, что ряды ВСУ могут пополниться примерно 50 тысячами граждан, которые ранее имели судимость. По словам министра, речь идет о двух категориях людей с судимостью: те, кто отсидел, и те, кто был осужден без отбывания срока за решеткой.