Можно выезжать за границу и не бояться ТЦК: комбат НГУ объяснил, почему военным быть круто (видео)
Пользователи сети тролинг военного о преимуществах мобилизации и заключения контракта с ВСУ в основном не поняли, поэтому забросали негативными реакциями и комментариями.
Военнослужащие Сил обороны могут спокойно передвигаться по улицам населенных пунктов и выезжать за границу, поэтому военными быть "круто". Об этом сказал командир батальона "Гроза" Юрий Обиход.
Комментируя мобилизацию в Украине, он потроллил уклонистов, сказав, что вскоре до большинства украинцев дойдет, что на самом деле военными быть очень круто.
"Военный может выехать за границу на отдых и его никто не остановит. Спокойно передвигаться по улице, не боясь, что его остановит ТЦК", — сказал он.
Не все украинцы поняли тролинг военного и забросали публикацию гневными комментариями.
- Какая-то невесёлая мотивация, командир.
- Да, это очень круто.
- Ага, спокойно передвигаться, только по зоне боевых действий.
- Минусы будут?
Кто такой Юрий Обиход
Юрий Обиход был активистом Майдана и в 2015 году стал на защиту Украины на востоке.
Весной 2022 года под руководством Юрия Обихода в районе Рубежного, что на Луганщине, были отбиты все попытки врага осуществить прорыв. За стойкость и мужество, проявленные во время оказания отпора врагу, министр внутренних дел Украины вручил защитнику государственную награду — медаль "Защитник Отечества".
Юрий Обиход служит в рядах Нацгвардии с 2017 года. Полномасштабное вторжение РФ встретил на Луганщине — вблизи Северодонецка, а через несколько дней командир общевойскового резерва батальонно-тактической группы НГУ стал на защиту Рубежного.
Теперь, после 9 лет войны, доброволец командует батальоном одной из штурмовых бригад "Гвардии наступления" Буревий.
Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что усиление призыва — это необходимость. Он считает, что государство должно работать с общественным мнением относительно всеобщей мобилизации, поскольку на фронте нужны мотивированные бойцы.