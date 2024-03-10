64-тонный снайпер: бойцы Сил обороны рассказали о боевом применении танка Challenger 2

Несмотря на высокие характеристики по огневой мощи и точности стрельбы, отметили украинские танкисты, британская машина имеет проблемы с износом деталей башни и системой прицеливания. В настоящее время из 14 переданных машин в строю осталось только семь.

Украинские танкисты поделились впечатлениями от британского основного боевого танка Challenger 2, принимавшего участия в боевых действиях в ходе прошлогоднего контрнаступления. Бойцы назвали машину 64-тонным "снайпером", который регулярно поражает российские цели на расстоянии до 4,5 км. Об этом говорится в материале британского издания The Sun.

Авторы материала познакомились с украинскими бойцами на полигоне, где танкисты отрабатывали навыки стрельбы. В ходе подготовки британский танк сначала на ходу попал в цель с дистанции в 1 км, а затем, остановившись, вел огонь подкалиберными снарядами. При этом цель была не больше размера тарелки для обеда, пишут обозреватели.

"Мне нравится Challenger 2. Он как снайпер, очень точный. Танк может стрелять точно, и у него хорошая броня. Это действительно мощное оружие, но все зависит от того, как его использовать", — рассказал украинский боец, командир подразделения, прошедший подготовку в Великобритании.

Основные характеристики ОБТ Chellenger 2

26-летний танкист признался, что его экипаж регулярно поражал цели на расстоянии 4,5 км. По его словам, в прямом танковом бою Challenger 2 еще не принимал участие, а в большинстве случаев они обстреливали позиции оккупантов, уничтожая бункеры, пехотные блиндажи и бронетехнику противника.

Особенно высокую оценку танкисты дали 120-мм пушку L30A1, которая остается единственной в своем роде, потому что на всех других танках, что западных, что российских, используются гладкоствольные орудия. Военнослужащий отметил, что это оружие "в десять раз лучше", чем пушка на советском танке Т-80, которым он командовал до эскадрильи "Челленджеров". Также было отмечено, что британская машина достаточно комфортная в плане внутреннего размещения оборудования.

Между тем не обошлось и без недостатков, которые были выявлены в ходе боевых действий в Украине — это размеры и вес Challenger 2.

При весе 64 тонны он примерно такой же, как немецкий Leopard 2 и американский Abrams M1A2, но на 20 тонн тяжелее российского Т-80 и имеет на 30% меньшее отношение мощности к весу. Несмотря на 26-литровый дизельный двигатель V12 мощностью 1200 лошадиных сил, украинские экипажи говорят, что Challenger 2 испытывает трудности с мобильностью.

"У всего есть плюсы и минусы, и минусом является его мобильность — способность маневрировать по местности. Они постоянно застревают в грязи, потому что они очень тяжелые", — рассказал главный инженер эскадрильи.

Один из танков на полигоне увяз в грязи

Еще одной проблемой применения танков на украинском фронте — логистика и ремонт. Бойцы сообщили журналистам, что из 14 танков, переданных Украине в 2023 году, только семь осталось на ходу. Один танк был уничтожен беспилотником в бою, еще один приписан к учебному подразделению в Украине. Два танка были повреждены во время боя, но восстановлены, включая один танк, у которого был заменен ствол.

Chellenger 2 на полигоне в Великобритании

Но более серьезной проблемой является надежность. Например, резиновые накладки на гусеницах и катках танков постоянно изнашиваются. Также изнашиваются детали башни и система прицеливания, — по словам командира, они ломались изначально, как только танки поступили на службу. При этом из-за плохой логистики, запчасти приходится ждать месяцами.

Также боец рассказал, что из-за хронической нехватки новых солдат на передовой обученные танкисты были вынуждены покинуть свои машины, чтобы рыть окопы для пехоты.

Напомним, 9 февраля десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ показали учения с британскими Challenger 2. Подготовка проводилась в условиях, максимально приближенных к боевым и с психологическим воздействием на военнослужащих.