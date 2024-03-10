"Элемент гибридной угрозы": в Европе возросла активность агентуры РФ, — разведка Швейцарии

По мнению журналистов, Швейцария считается центром российских операций. Федеральная служба разведки страны теперь предупреждает, что "самая большая текущая угроза" шпионажа исходит из России.

Громкий сюжет с прослушкой в Германии высокопоставленных военнослужащих Бундесвера — лучшее доказательство того, что после неудач начального этапа войны против Украины Россия снова активизировала свою разведывательную деятельность в Европе. Об этом 10 марта сообщила швейцарская воскресная газета SonntagsZeitung.

"Наибольшая текущая угроза шпионажа исходит от российских спецслужб", — заявила пресс-секретарь Федеральной разведывательной службы (NDB) Швейцарии Соня Маргелист.

Журналисты отмечают, что в последнем докладе о ситуации, вышедшем в середине 2023 года, говорилось, что угроза шпионажа для Швейцарии высока. В качестве основных игроков упоминались и россияне, но на тот момент они еще были на одном уровне с китайцами.

"Европа находится в состоянии войны", — отметил Питер Регли, бывший глава разведки. Возросшая шпионская активность россиян является частью гибридной угрозы.

"Цель Путина — дестабилизировать Западную Европу. Это требует всестороннего сбора информации", считает Питер Регли.

После начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, многие европейские страны выслали большое количество российских шпионов, замаскированных под дипломатов. Швейцария решила этого не делать. Однако противодействие российской шпионской деятельности остается в центре внимания разведывательной работы, подчеркивают в НБР. Помимо кибершпионажа, значительная часть информации, собираемой в Швейцарии, поступает из человеческих источников, зачастую используются дипломатические миссии. Число российских дипломатов в Швейцарии остается стабильным с момента начала войны против Украины. В настоящее время аккредитовано 218 человек.

"Это лишь верхушка айсберга. Известно, что большинство российских дипломатов получают зарплату от спецслужб", — заявил бывший глава разведки Регли.

Напомним, 10 марта сообщалось, что ВС РФ могут снизить темп наступления в Украине: разведка Великобритании назвала причину. В Министерстве обороны Великобритании отмечают, что Украина ускорила процесс строительства оборонительных сооружений.