У ВС РФ может снизиться темп наступления в Украине: разведка Великобритании назвала причину

В Министерстве обороны Великобритании отмечают, что Украина ускорила процесс строительства оборонительных сооружений.

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В очередном отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 10 марта, размещенном в социальной сети Х, говорится, что Украина ускорила строительство оборонительных позиций на нескольких участках фронта. И это может снизить способность ВС РФ продвигаться вперед.

В частности, в отчете сказано, Украина строит оборон ильные сооружения, которые состоят из противотанковых "зубов дракона", рвов, окопов для пехоты, минных полей и укрепленных позиций.

Британская разведка считает, что расширение оборонительных линий Украины с большой долей вероятности может снизить темпы наступления российских войск, а также это может снизить способность армии России использовать тактические достижения в рамках своих текущих наступательных операций.

В отчете отмечается, что создание Украиной крупных оборонительных позиций свидетельствует о том, что война приобрела истощающий характер. Британская разведка делает вывод, что любые действия российской армии, направленные на прорыв украинских оборонительных рубежей, скорее всего будут сопровождаться высокими потерями.

Напоминаем, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался об идее президента Франции Эмманюэля Макрона относительно отправки войск в Украину. Макрон стал первым, кто начал открыто говорить о том, что должен понимать каждый разумный человек в Европе: если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе, убежден Кулеба.

Напоминаем, что издание New York Times написало, что наступление ВС РФ под Авдеевкой захлебнулось и потери российских войск оцениваются в 1000 человек в день. После быстрых успехов продвижение российской армии притормозилось, а высокая интенсивность штурмов, которая была после захвата города, постепенно свелась на нет, написало издание.

Также напоминаем, что 39 БПЛА Shahed атаковали 10 областей Украины в ночь на 10 марта. Силы ПВО "отминусовали" большинство ударных вражеских дронов — приземлили 35 "шахедов". 20 целей сбили на юге страны. Однако в ряде областей есть попадания.