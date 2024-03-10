Мобилизация в Украине: вопрос людей с инвалидностью будет урегулирован, — Арахамия

Отсрочка не освобождает от службы, а лишь откладывает выполнение военных обязанностей на определенный срок. Граждане, получившие отсрочку, продолжают состоять на воинском учете.

В Украине работают над законопроектом, который должен усилить мобилизацию. На следующей неделе Верховная Рада, вероятно, начнет рассмотрение ключевых поправок к законопроекту №10449. Вопрос о мобилизации лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, а также вопрос об отсрочке аспирантов будет урегулирован. Об этом заявил глава "Слуги народа" Давид Арахамия в Telegram.

Он отметил, что не нужно разгонять "измену" по вопросу об отсрочке от мобилизации для определенных категорий граждан. Арахамия пообещал, что вопрос о I, II и III группы людей с инвалидностью будет урегулирован.

"В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе. Подчеркиваю, что на следующей неделе начинаем рассмотрение поправок. Эту правку мы будем отстаивать", — отметил политик.

По его словам, также будет урегулирован вопрос об отсрочке аспирантов: "То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации".

Известно, что сейчас комитет рассматривает правки законопроекта, их собралось более 4 тысяч.

Напомним, 10 марта министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в Украине. будут мобилизовать осужденных. Соответствующий законопроект уже вскоре могут вынести на рассмотрение Верховной Рады.

Кроме того, Фокус разобрался, кто может рассчитывать на отсрочку от мобилизации в марте 2024 года.