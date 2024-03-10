Будут искать пути и возможности: США и Япония готовятся обсудить помощь Украине, — СМИ

Ожидается, что глава правительства Японии и лидер США ускорят взаимодополняющие отношения и рассмотрят способы укрепления цепочки поставок оборонного оборудования Украине.

США и Япония обдумывают сотрудничество в сфере обороны, которое могло бы помочь Украине. Об этом сообщает японское медиа Yomiuri.

Япония и США обсуждают сотрудничество в области военной техники в попытке предоставить Украине больше боеприпасов и расширить возможности азиатской страны по ремонту американских военных кораблей и реактивных истребителей. Союзники пытаются заключить договоренность в связи с саммитом премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 10 апреля.

Ключевой темой саммита станет поиск способов, с помощью которых Япония могла бы помочь расширить арсенал вооружений США. Ведь американские производители стараются поставлять оружие, начиная от артиллерийских снарядов и заканчивая системами противовоздушной обороны, которые официальный Вашингтон пообещал передать Украине для отражения вторжения российских войск.

В свою очередь Япония предоставила Украине нелетальную помощь, а также кредитные гарантии на миллиарды долларов, но не оружие. Однако в декабре 2023 года японское правительство объявило, что разрешит продажу оружия, произведенного по лицензии, обратно в страну происхождения и будет экспортировать ракеты "Петриот" своему единственному военному союзнику. Этот шаг увеличил количество перехватчиков, доступных США, что дало им больше гибкости в вопросах поддержки ПВО Украины.

Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения соглашения, согласно которому японские компании будут регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт американской военной техники.

Напомним, ранее глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что Украина практически исчерпала свои внутренние возможности для финансирования боеспособной армии. Сложная ситуация с финансированием вооруженных сил, а также "снарядный голод" произошли из-за того, что Запад не направил Украине пакет финансовой помощи, который должен был поступить еще в январе. Сейчас военно-политическое руководство страны рассматривает варианты получения дополнительной бюджетной поддержки от стран G7, таких, как Канада и Япония.

Кроме того мы писали о том, что британская компания BAE уже готова производить в Украине гаубицы L119. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, Киев ждет контракт и финансирование для начала производства вооружения.