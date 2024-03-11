Уже "протестировали" на Мирнограде: РФ массово будет выпускать новые авиабомбы, — ISW

Эксперты отмечают, что усовершенствованные управляемые авиабомбы UMPB D-30SN являются преобразованной версией неуправляемых авиабомб ФАБ советских времен. Накануне украинское командование отмечало, что вражеская авиация нанесла удар по Мирнограду, используя модернизированные бомбы.

Кремль стремится к развертыванию массового производства улучшенных управляемых авиабомб с целью расширения их применения на всей протяженности фронта в Украине. Об этом сообщают специалисты Института изучения войны (ISW).

Украинский военный подтвердил, что российские вооруженные силы применяют ударные средства, в том числе и усовершенствованные авиабомбы, в ходе операций против Украины.

10 марта представитель Таврической группировки украинских войск капитан Дмитрий Лиховий заявил о том, что российские вооруженные силы нанесли удар по Мирнограду Донецкой области, используя три универсальных межвидовых планерных боеприпаса (UMPB D-30SN). По предварительной оценке украинской прокуратуры, эти боеприпасы могли быть ракетами С-300.

Лиховий отметил, что усовершенствованные авиабомбы UMPB D-30SN, по его мнению, представляют собой модифицированную версию неуправляемых авиабомб FAB, произведенных в советские времена.

Отчет напоминает, что российские вооруженные силы ранее применяли неуправляемые планируемые бомбы еще в январе 2024 года.

Кроме того, отмечается, что недавно ISW заметил, как российские так называемые военные блогеры утверждали, что вооруженные силы России начали использовать авиабомбы FAB UMPB для нанесения ударов в определенных районах Украины.

Те же блогеры утверждали, что российские войска могут запускать управляемые планерные бомбы UMPB с самолетов и наземных реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких как "Торнадо-С" и "Смерч".

Поэтому, специалисты предполагают, что российские вооруженные силы, скорее всего, попытаются наладить массовое производство управляемых авиабомб UMPB и расширить их применение на всей протяженности фронта.

Напомним, что недавно в СМИ писали, что в последнее время тактика российских оккупантов начала меняться. Он стал чаще использовать авиацию и применять различное вооружение против позиций ВСУ.

А 8 марта Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли авиабомбами Мирноград, Шахово и Новогродовку Донецкой области 8 марта. В результате атаки ранения получили четыре человека.