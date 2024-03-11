В Минобороны РФ пожаловались, что ночью отражали атаку БПЛА: что известно

Россиян заверили, что попытка атаки была "пресечена". Дроны залетели в Брянскую и Орловскую области.

В Министерстве обороны РФ пожаловались на очередную атаку БПЛА и обвинили в этом Украину. Детали известны из публикации пресс-службы от 11 марта.

Во вражеском Минобороны заявили, что ночью была "пресечена" попытка "террористической атаки". В посте говорится, что украинские силы запустили "БПЛА самолетного типа" по объектам на территории РФ.

В российском министерстве отметили, что в атаке участвовали шесть дронов. Четыре из них якобы перехватила и уничтожила ПВО над Брянской областью, еще два — над Орловской областью.

Россию атаковали БПЛА: последствия

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил якобы неудачную атаку беспилотников со стороны Украины. По его словам, ПВО уничтожила два дрона над Клинцовским и Почепским районами.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", — добавил вражеский чиновник, поблагодарив подразделения ПВО.

Публикация Александра Богомаза от 11 марта Фото: Скриншот

Губернатор Орловской области Андрей Клычков также подтвердил, что в регион залетали ночью БПЛА. По его словам, один дрон сбили над Шаблыкинским районом, другой посадили силы РЭБ в Сосковском районе.

"В обоих случаях повреждений и пострадавших нет. В целях безопасности правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия", — отметил Клычков.

Публикация Андрея Клычкова от 11 марта Фото: Скриншот

Напомним, ночью на 11 марта Украину атаковали российские дроны-камикадзе. В Харькове был "прилет", но обошлось без жертв. Также попаданий не удалось избежать в Одесской области.

В ISW передали, что российские оккупанты столкнулись с двумя проблемами на Авдеевском направлении. В одной из них виновата пропаганда самой РФ.