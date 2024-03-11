Присутствие военных НАТО в Украине не нарушит международные нормы, – президент Чехии

По словам Петера Павела, необходимо провести четкое различие между развертыванием боевых подразделений и возможным привлечением войск к "вспомогательной" деятельности.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что присутствие военнослужащих Североатлантического Альянса в Украине не является нарушением международных норм. Об этом пишет Euractiv.

Павел отметил, что после оккупации россиянами Крымского полуострова и части Донбасса на территории Украины действовала учебная миссия НАТО, в состав которой в свое время входили более 15 стран и около 1000 человек.

Чешский лидер подчеркнул, что нужно провести четкое различие между развертыванием подразделений для ведения боевых действий и возможным привлечением войск к "вспомогательной" деятельности, в которой НАТО уже имеет опыт.

"С точки зрения международного права и Устава ООН ничто не могло бы помешать войскам стран-членов НАТО, а также, например, гражданским лицам, помогать в выполнении операций в Украине", — подчеркнул Павел.

Отвечая на вопрос о том, поддержит ли он ввод войск НАТО для прямой поддержки Украины, Павел отметил, что не отказался бы от дискуссии на эту тему. По его словам, одним из вариантов такой поддержки могла бы быть переброска в Украину военных инструкторов для обучения украинских солдат.

"Даже если на ее (украинской) территории находится учебная миссия, это не является нарушением каких-либо международных правил. И от нас зависит, какую форму помощи мы выберем для оказания Украине, пока мы остаемся в рамках небоевых действий", — сказал президент Чехии.

Павел также указал на то, что сегодня союзники снабжают Украину танками, крылатыми ракетами средней дальности, и намерены передать Киеву самолеты, однако это не повлекло за собой нападения РФ на страны НАТО.

"Россия прекрасно понимает, что это будет нарушением закона гораздо большего масштаба, чем то, что она делает сейчас", — отметил Павел.

Напомним, 26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, то в НАТО допускают возможность отправки войск в Украину. По его словам, лидеры альянса обсудили этот вопрос, однако пока не пришли к консенсусу.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что "некоторые страны", называть которые он не собирается, уже направили в Украину своих военнослужащих. Дипломат также заявил, что "Запад должен реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию".