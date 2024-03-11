В отдаленные районы РФ: украинцам в оккупации грозит депортация, — британская разведка

По данным ведомства, недавние заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, указывают на то, что отдельных украинцев могут отправить в отдаленные районы страны в связи с отказом получить российский паспорт.

Жизнь под российской оккупацией становится все более кошмарной для украинцев, которые не желают принимать российское гражданство. Согласно отчету Военной разведки Минобороны Великобритании от 11 марта, тем, кто отказался от паспортов РФ, грозит депортация в отдаленные регионы России.

По данным британских военных, 2,8 миллиона человек, проживающих на временно оккупированных территориях (ВОТ), уже получили российские паспорта. Россия цинично использует доступ к социальным услугам и здравоохранению как инструмент принуждения к "паспортизации".

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, ставящий украинцев, не имеющих российского паспорта, в положение иностранцев или лиц без гражданства. С 1 июля 2024 года их пребывание на ВОТ станет незаконным.

Недавние заявления Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета национальной безопасности России, указывают на то, что отдельных украинцев могут отправить в отдаленные районы РФ, отмечают британские военные.

"Кремль проводит неустанную политику русификации в ВОТ. В другом указе о военных округах от 26 февраля 2024 года говорится, что ВОТ теперь войдет в состав Южного военного округа России. Кремль стремится сделать интеграцию ВОТ в состав Российской Федерации необратимой", — говорится в отчете британской разведки.

Являются ли преступниками украинцы, получившие паспорта РФ в оккупации

Важно отметить, что получение паспорта РФ под давлением оккупантов не является добровольным актом. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивает, что такая процедура должна рассматриваться как насильственная. Поэтому нельзя считать всех людей, получивших паспорта РФ, преступниками.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы, вынужденные получить паспорт РФ для выживания, не будут преследоваться по закону.