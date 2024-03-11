Дроны и авиация не помогают: РФ использует в Украине "оружие последней надежды" (видео)

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия, только за прошедшую неделю зафиксировано около 60 случаев использования против ВСУ гранат с отравляющим веществом хлорпикрином. Интенсивность применения таких боеприпасов нарастает.

Российские оккупанты, неспособные добиться успеха обычными методами, прибегают к "оружию последней надежды" — боеприпасам с отравляющим веществом. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

"Что касается Запорожского направления, могу сказать такую информацию, которая немного беспокоит — россияне все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом", — заявил спикер.

По его словам, только за прошедшую неделю зафиксировано около 60 случаев применения гранат с отравляющим веществом удушающе-слезоточивого действия, в основном хлорпикрина.

За 10 марта было 9 таких сбросов, что, говорит о нарастающей интенсивности использования химического оружия, отметил Лиховий. Спикер подчеркнул, что это свидетельствует об отчаянии оккупантов, которые не могут выполнить задачи обычными методами.

"Это свидетельство того, что когда враг не может добиться выполнения своих задач обычным способом — артиллерией, авиацией, FPV-дронами, они прибегают к какому-то "оружию последней надежды" — это химические отравляющие вещества, когда они хотят таким образом выкурить наших военных из окопов", — пояснил Лиховий.

Спикер подчеркнул, что Силы обороны Украины предпринимают все необходимые меры для защиты своих бойцов и противодействия химическим атакам. Используются средства индивидуальной защиты, ведутся активные действия по борьбе с вражескими дронами, участвующими в сбросах боеприпасов с веществами, применение которых запрещено международными конвенциями.

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Отметим, по состоянию на 16 января 2024 года командование Сил поддержки ВСУ заявляло о 600 атаках химическим оружием. По их данным, чаще всего оккупанты использовали гранаты. В частности, К-51, РГР, которые сбрасывали с дронов, а также самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия, артиллерийские снаряды с содержанием химически опасных веществ.

4 марта сообщалось, что Россия 1 068 раз применила химическое оружие против украинских военных. По их данным, только в феврале 2024 года российская армия 250 раз применила химическое оружие против ВСУ.