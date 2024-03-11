ВС РФ совершили покушение на жизнь начальника Харьковского военного гарнизона

Инцидент произошел во время рабочей поездки "Марселя" несколько недель назад. Военный сообщил об этом только сейчас.

Российские оккупанты нанесли удары во время рабочей поездки начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника с позывным "Марсель". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 11 марта.

"Марсель" на связи. Докладываю: несмотря на попытки оккупантов посягнуть на мою жизнь во время рабочей поездки по Харьковщине несколько недель назад, я в строю и вместе с Силами обороны работаем над приближением победы. Работы еще много, но все будет Украина!", — написал Сергей Мельник.

Перед этим последнее сообщение в Telegram от начальника гарнизона было 17 февраля. Больше подробностей об атаке на себя Сергей Мельник не рассказал.

Напомним, что по словам представителя ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, за последнюю неделю российские оккупанты около полсотни раз сбрасывали с беспилотников гранаты с отравляющим веществом. Больше всего таких случаев зафиксировано на Запорожском направлении. Оккупанты сбрасывали гранаты с ядовитым веществом удушающе-слезоточивого действия типа хлорпикрин.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что из-за нехватки бронетехники на поле боя российские оккупанты в последнее время для передвижения на фронте начали использовать для штурма квадроциклы.