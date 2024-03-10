15 сбросов за сутки: армия атакует позиции ВСУ гранатами с отравляющим веществом, — Лиховий (видео)

По словам представителя ОСУВ "Таврия", за последнюю неделю российские оккупанты около полусотни раз сбрасывали с беспилотников гранаты с отравляющим веществом.

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Вооруженные силы Российской Федерации стали активнее использовать боеприпасы с отравляющим веществом на фронте. Больше всего таких случаев зафиксировано на Запорожском направлении. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер сил обороны оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий в воскресенье, 10 марта.

По его словам, в течение последней недели российские оккупационные войска примерно 50 раз с беспилотников сбрасывали гранаты с отравляющим веществом удушающе-слезоточивого действия типа хлорпикрин.

"Только за вчерашние сутки зафиксировано 15 таких сбросов боеприпасов, и почти все они в полосе обороны на Запорожском направлении", — сказал Лиховой.

К таким шагам враг прибегает, когда не может взять ударить по окопам украинских защитников артиллерией или FPV-дронами, добавил представитель ОСУВ "Таврия".

Напомним, 8 марта командующий оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что из-за нехватки бронетехники на поле боя российские оккупанты в последнее время для передвижения на фронте начали использовать для штурма квадроциклы.

Также российские оккупанты во время проведения пехотных штурмов начали применять антидронные группы с мобильными средствами радиоэлектронной борьбы. Рота ударных беспилотных летательных аппаратов 47 ОМБр "Магура" ВСУ показала, как операторы дронов бригады заметили штурмовую группу россиян и уничтожили одного из них.