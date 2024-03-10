15 скидів за добу: армія атакує позиції ЗСУ гранатами з отруйною речовиною, — Лиховій (відео)

За словами речника ОСУВ "Таврія", за останній тиждень російські окупанти близько пів сотні разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною.

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Збройні сили Російської Федерації стали активніше використовувати боєприпаси з отруйною речовиною на фронті. Найбільше таких випадків зафіксовано на Запорізькому напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив речник сил оборони оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій у неділю, 10 березня.

За його словами, протягом останнього тижня російські окупаційні війська приблизно 50 разів із безпілотників скидали гранати з отруйною речовиною задушливо-сльозогінної дії типу хлорпікрин.

"Тільки за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів, і майже всі вони в смузі оборони на Запорізькому напрямку", — сказав Лиховій.

До таких кроків ворог вдається, коли не може вдарити по окопах українських захисників артилерією або FPV-дронами, додав речник ОСУВ "Таврія".

Нагадаємо, 8 березня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що через брак бронетехніки на полі бою російські окупанти останнім часом для пересування на фронті почали використовувати для штурму квадроцикли.

Також російські окупанти під час проведення піхотних штурмів почали застосовувати антидронові групи з мобільними засобами радіоелектронної боротьби. Рота ударних безпілотних літальних апаратів 47 ОМБр "Магура" ЗСУ показала, як оператори дронів бригади помітили штурмову групу росіян і знищили одного з них.