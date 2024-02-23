ЗС РФ скидають отруйні речовини на позиції ЗСУ, — Тарнавський про ситуацію на фронті

ЗСУ ліквідували на Таврійському напрямку понад 500 окупантів і взяли в полон пів десятка росіян. Також Силам оборони впродовж доби вдалося знищити 4 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога.

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61 штурм здійснила російська армія за останню добу по всій операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія". 43 боєзіткнення припали на Мар’їнський напрямок, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у п'ятницю, 23 лютого.

Загалом окупанти завдали 38 авіаударів (майже всі — на Донеччині), 97 ударів дронами-камікадзе. 1102 рази обстріляли українські позиції. Зафіксовано 5 скидів із БпЛА гранат з отруйною речовиною.

"Ворог дорого платить за спроби наступати на українську землю. Так, загальні втрати агресора в живій силі за вчора становлять 503 особи, в озброєнні та військовій техніці — 25 одиниць, не враховуючи БпЛА. Це 9 бойових бронемашин, 8 артсистем, 7 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки", — заявив Тарнавський.

Крім того, українським захисникам вдалося нейтралізувати або збити 261 БпЛА різних типів, знищити 4 склади боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога.

Пів десятка окупантів потрапили в полон на Авдіївському напрямку.

Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, 22 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що ЗСУ відбили декілька позицій на Авдіївському та Мар'їнському напрямкам і взяли в полон 10 росіян. За словами Лиховія, за чотири місяці операцій в Авдіївці загальні втрати ЗС РФ склали понад 47 тисяч військових.

За даними аналітиків DeepState, станом на 23 лютого ЗСУ відкинули російських окупантів у селі Побєда на Мар’їнському напрямку. Втім противник просунувся в Іванівському на Бахмутському напрямку, Сєверному та східніше Орлівки на Авдіївському напрямку.