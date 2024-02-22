Йдуть малими групами на штурми на квадроциклах: ЗС РФ перегрупувалися і атакують, — ОСУВ "Таврія"

Зо останню добу у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ЗС РФ втратили понад півтисячі солдат і 328 БпЛА різних типів.

Related video

ЗС РФ перегруповуються, зазнавши величезних втрат під час авдіївської операції, підтягують резерви й активно задіюють авіацію. Про це 22 лютого повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, росіяни зосереджують основну активність на Донеччині. На Авдіївському напрямку за минулу добу Сили оборони відбили 19 атак противника в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Важливо

ЗС РФ переходять до лобових атак і намагаються обійти з флангів: ЗСУ про ситуацію на Донеччині

"Наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки", — повідомив Тарнавський.

На Запорізькому напрямку за минулу добу Сили оборони відбили 8 атак противника в районі Роботиного. Окупанти намагаються проводити там наступ малими штурмовими групами, залучаючи квадроцикли. За добу 21 лютого було знищено й пошкоджено три російські квадроцикли.

Втрати окупантів в зоні ОСУВ "Таврія"

Загальні втрати ворога становлять: у живій силі — 515 осіб, в озброєнні та військовій техніці — 46 одиниць (не враховуючи БпЛА).

Так, було знищено:

4 танки;

14 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗВ;

1 ПТРК;

20 автомобілів;

нейтралізовано або збито 328 БпЛА різних типів;

5 складів боєприпасів ворога.

Загалом по операційній зоні ОСУВ "Таврія" агресор завдав 37 авіаударів, вчинив 42 бойових зіткнення та 1270 артобстрілів, 90 разів застосовував дрони-камікадзе.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, чи справді під час виходу з Авдіївки втратили до тисячі бійців. ЗСУ не приховували, що під час виходу з Авдіївки Донецької області певна кількість військових не вийшла на зв'язок.

22 лютого начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що удар по полігону — знак для ЗС РФ, що їх "дістануть всюди". 20 лютого стався приліт по ще одному полігону противника — під Волновахою.