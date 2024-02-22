Идут малыми группами на штурмы на квадроциклах: ВС РФ перегруппировались и атакуют, — ОСУВ "Таврия"

За последние сутки в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" ВС РФ потеряли более полутысячи солдат и 328 БпЛА различных типов.

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ВС РФ перегруппировываются, понеся огромные потери во время авдеевской операции, подтягивают резервы и активно задействуют авиацию. Об этом 22 февраля сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, россияне сосредотачивают основную активность в Донецкой области. На Авдеевском направлении за минувшие сутки Силы обороны отбили 19 атак противника в районах Степного, Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского.

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"Наши войска укрепляют эшелонированную оборону, усиливаются дополнительными подразделениями, создают новые огневые позиции. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки", — сообщил Тарнавский.

На Запорожском направлении за минувшие сутки Силы обороны отбили 8 атак противника в районе Роботино. Оккупанты пытаются проводить там наступление малыми штурмовыми группами, привлекая квадроциклы. За сутки 21 февраля были уничтожены и повреждены три российских квадроцикла.

Потери оккупантов в зоне ОСУВ "Таврия"

Общие потери врага составляют: в живой силе — 515 человек, в вооружении и военной технике — 46 единиц (не считая БпЛА).

Да, было уничтожено:

4 танка;

14 ББМ;

6 артсистем;

1 РСЗО;

1 ПТРК;

20 автомобилей;

нейтрализовано или сбито 328 БпЛА различных типов;

5 складов боеприпасов врага.

Всего по операционной зоне ОСУВ "Таврия" агрессор нанес 37 авиаударов, совершил 42 боевых столкновения и 1270 артобстрелов, 90 раз применял дроны-камикадзе.

Напомним, что в ВСУ рассказали, действительно ли во время выхода из Авдеевки потеряли до тысячи бойцов. ВСУ не скрывали, что во время выхода из Авдеевки Донецкой области определенное количество военных не вышло на связь.

22 февраля начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что удар по полигону — знак для ВС РФ, что их "достанут везде". 20 февраля произошел прилет по еще одному полигону противника — под Волновахой.