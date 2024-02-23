ЗСУ відкинули російських окупантів в Побєді, — DeepState (карти)

За даними аналітиків, росіяни просунулися в Іванівському на Бахмутському напрямку, Сєверному та східніше Орлівки на Авдіївському напрямку. Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні заявив, що захисники продовжують стримувати ворога в районі Побєди.

Related video

Українським Збройним силам на Мар’їнському напрямку вдалось відкинути російських бойовиків в селі Побєда. Про це у пʼятницю, 23 лютого, повідомили аналітики DeepState у Telegram.

Крім того, за інформацією експертів, противник просунувся в Іванівському на Бахмутському напрямку, Сєверному та східніше Орлівки на Авдіївському напрямку.

Також у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 6:00 23 лютого повідомили, на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області.

Там, за інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

Як додають у Генеральному штабі, на Бахмутському напрямку захисники відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка й Торецьк Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, українським воїнам вдалося відбити 10 атак противника в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

ЗС РФ окупували Побєду: що відомо

Нагадаємо, у четвер, 22 лютого, аналітики DeepState повідомили, що російським Збройним силам на Мар’їнському напрямку вдалось окупувати село Побєда.

За інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, ЗС РФ захопили Побєду, невелике селище на південний захід від Донецька, не пізніше 21 лютого. На геолокаційних кадрах, опублікованих того ж дня, видно, як російські війська піднімають прапор на зруйнованій будівлі в населеному пункті.

Крім того, експерти заявили, що після захоплення села Побєда росіяни можуть спрямувати свій удар в бік Костянтинівки або Георгіївки Донецької області.

Нагадаємо, 20 лютого аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулися в районі Ласточкиного Донецької області. Того ж дня стало відомо, що українські військові розгромили колону російської техніки та відбили ворожий штурм у районі Ласточкиного. Також уночі двоє російських солдатів пробралися в село, проте їх ліквідували бійці ЗСУ.