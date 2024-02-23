ВСУ отбросили российских оккупантов в Победе, — DeepState (карты)
По данным аналитиков, россияне продвинулись в Ивановском на Бахмутском направлении, Северном и восточнее Орловки на Авдеевском направлении. Генштаб ВСУ в утренней сводке заявил, что защитники продолжают сдерживать врага в районе Победы.
Украинским Вооруженным силам на Марьинском направлении удалось отбросить российских боевиков в селе Победа. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщили аналитики DeepState в Telegram.
Кроме того, по информации экспертов, противник продвинулся в Ивановском на Бахмутском направлении, Северном и восточнее Орловки на Авдеевском направлении.
Также в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 23 февраля сообщили, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области.
Там, по информации Генштаба ВСУ, оккупанты 43 раза пытались прорвать оборону украинских войск.
Как добавляют в Генеральном штабе, на Бахмутском направлении защитники отбили 16 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Торецк Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, украинским воинам удалось отбить 10 атак противника в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.
ВС РФ оккупировали Победу: что известно
Напомним, в четверг, 22 февраля, аналитики DeepState сообщили, что российским Вооруженным силам на Марьинском направлении удалось оккупировать село Победа.
По информации аналитиков Института изучения войны, ВС РФ захватили Победу, небольшой поселок к юго-западу от Донецка, не позднее 21 февраля. На геолокационных кадрах, опубликованных в тот же день, видно, как российские войска поднимают флаг на разрушенном здании в населенном пункте.
Кроме того, эксперты заявили, что после захвата села Победа россияне могут направить свой удар в сторону Константиновки или Георгиевки Донецкой области.
Напомним, 20 февраля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Ласточкино Донецкой области. В тот же день стало известно, что украинские военные разгромили колонну российской техники и отбили вражеский штурм в районе Ласточкино. Также ночью двое российских солдат пробрались в село, однако их ликвидировали бойцы ВСУ.