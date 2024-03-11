Направление войск НАТО в Украину: в РФ заявили, что регионам угрожает "дружественная оккупация"

Представитель МИД России Родион Мирошник заверил, что военные НАТО не оказались бы на фронте, ведь у их переброски была бы другая цель. По его словам, Западу якобы уже пора строить "запасной эшелон".

Украине якобы угрожает "дружественная оккупация" со стороны НАТО. Об этом заявил посол российского Министерства иностранных дел (МИД) Родион Мирошник, как передали 11 марта в "РИА Новости".

"Они не пойдут на передовую. Они будут помогать украинцам, они просто будут заменять украинцев в тыловых подразделениях. Они станут на границе с Белорусью. Они будут обеспечивать защиту мостов, (пограничных) переходов... По всем параметрам это называется "дружественная оккупация"", — подчеркнул дипломат.

По его словам, западные лидеры "никогда ничего не делают просто так".

"Сейчас речь идет о взятии под контроль конкретной территории. Экономически они уже туда зашли (...) Они контролируют миллионы гектаров черноземов, сельскохозяйственной земли Украины, поэтому — а почему бы ее не охранять, почему бы ее не контролировать?", — отметил Мирошник.

Он убежден, что также военные НАТО должны "вытолкнуть" на фронт украинцев, которые "засиделись в тылу" и не воюют якобы за интересы Запада. Посол подчеркнул, что все понимают проблемы с мобилизацией в Украине, и международным лидерам следует уже выстраивать "второй запасной эшелон".

Напомним, обсуждение присутствия НАТО в Украине началось с заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что отправка сил "обсуждается" и в будущем — не исключена.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что французский лидер "публично признал очевидное".