"Численность зашкаливает": каждому солдату РФ хватит по дрону ВСУ в самой горячей точке, — Forbes

По данным журналистов, с августа прошлого года ВСУ нанесли по российским войскам как минимум 8273 удара FPV-дронами. ВС РФ ответили не менее 6059 ударами. Но есть много неучтенных ударов FPV.

Несмотря на значительные потери за два года, у России все еще больше танков, артиллерии и личного состава, чем у Украины. Но не дронов. Согласно подсчетам, Украина ежемесячно применяет на 300 FPV-дронов больше, чем РФ. Об этом сообщает Forbes.

С августа прошлого года ВСУ нанесли по российским войскам по меньшей мере 8273 удара FPV-дронами, ВС РФ ответили не менее 6059 ударами FPV.

Судя по всему, есть много неучтенных ударов FPV. Как бы то ни было, российские войска отстают от Украины по части применения беспилотников, именно за счет этого Силам обороны и удавалось длительное время удерживать наступление оккупантов в районе Авдеевки.

Статистика применения дронов в Украине

Планирующие бомбардировки россиян в конечном итоге вынудили ВСУ отступить. Украинцы отдали первую линию сел в нескольких километрах западнее Авдеевки и восстановили оборонительную линию в районе Бердычей, Орловки и Тоненького.

На способствующей ведению обороны местности 47-я, 3-я и 53-я бригады ВСУ развернулись и начали отбиваться с помощью танков, артиллерии и минометов, а главное — беспилотников.

"Численность дронов ВСУ на Авдеевском направлении зашкаливает", — жаловался один из российских военных блогеров.

Все то же блогер отмечал, что у украинских бригад к западу от Авдеевки столько беспилотников, сколько солдат ВС РФ в этом районе — 2-й и 41-й общевойсковых армий. Если это действительно так, это может означать, что у ВСУ накоплены десятки тысяч FPV-дронов только в этом секторе.

Благодаря растущей сети гражданских производителей Украина в прошлом году значительно нарастила производство FPV-дронов. По словам журналистов, на сегодня выпускается не менее 50 тысяч FPV-дронов в месяц по цене нескольких сотен долларов за штуку. Цель Киева — выпустить миллион FPV-дронов в этом году.

Российские пропагандисты утверждают, что промышленность РФ производит еще больше дронов. Называются умопомрачительные цифры: 100 000 или даже 300 000 новых FPV в месяц.

Но это не совсем так. По данным Frontelligence Insight, более масштабная российская индустрия дронов "представляет сложную проблему" и прямого решения нет. Однако неясно, дает ли крупная российская индустрия значительная эффект: доставляет ли дроны на передовую, когда и где они необходимы.

Отчасти превосходство ВСУ по этой части объясняется тем, что многие российские дроны плохого качества и ненадежны. По словам одного из российских "военкоров", лучшие российские FPV, такие как "Пиранья" и "Вурдалак", создаются энтузиастами на частные средства.

Те же дроны, на которые идут государственные средств и которые выпускаются военными подрядчиками, низкого качества, уязвимы к РЭБ и часто переворачиваться.

Не имеет значения, будет ли Россия производить больше дронов, чем Украина, если дроны не будут работать, отмечают авторы публикации.

Дроны все еще не заменяют артиллерийские боеприпасы, но, возможно, что республиканцы все же уступят и одобрят дальнейшее финансирование Украины. К тому же, когда поставки снарядов все же возобновятся, их дополнят дроны, которые украинская промышленность выпускает десятками тысяч в месяц.

Напомним, что российские войска используют в Украине "оружие последней надежды".

Также сообщалось, что Украина доминирует в Черном море — морские дроны заставили российские суда идти через Балтику.