"Не видим никаких угроз": РФ не атакует НАТО, ведь "занята" войной в Украине, — Столтенберг

По словам генсека, противник четко понимает, что нападение на одного из союзников повлечет за собой ответ от всего военного блока. Альянс продолжит делать все, чтобы избежать конфликта и сохранить мир.

Российская Федерация пока что сильно "занята" агрессией против Украины. Соответственно, это отводит угрозу от стран Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 11 марта.

По его словам, есть несколько причин, по которым Кремль в ближайшее время не сможет атаковать одну из территорий стран Альянса. Одна из них заключается в том, что ВС РФ продолжают находиться в большей степени на территории Украины, ведя агрессивную войну против соседнего государства.

"Мы сейчас не видим никаких угроз для стран-союзниц по НАТО отчасти потому, что Россия настолько занята сейчас агрессией против Украины. Но также потому, что НАТО обеспечивает свое присутствие. Оно делает все, чтобы любой противник четко понимал, — атака на одного союзника повлечет за собой ответ от всего Альянса", — заявил Йенс Столтенберг.

Отдельно генсек добавил, что цель Альянса не в том, чтобы спровоцировать конфликт, а наоборот — избежать его и сохранить мир. НАТО удавалось это делать на протяжении последних 75 лет, даже во время "холодной войны". Соответственно, для Москвы не должно быть никакого пространства для недопониманий и просчетов о готовности НАТО защищать и оборонять каждого союзника.

"Союзники по НАТО должны всегда быть начеку. Мы должны быть бдительными, когда речь идет о потенциальных российских кибернетических или гибридных атаках или о другой враждебной деятельности против Европы. Мы видели, что это направляется как против членов Альянса, так и против тех, кто не является его членами. Например, кибернетические атаки против Швеции не являются чем-то новым, они (россияне — ред.) вызывали такой постоянный риск годами, когда Швеция еще не была членом НАТО", — подытожил Йенс Столтенберг.

Напомним, 11 марта сообщалось, что Йенс Столтенберг рассказал, какими должны быть переговоры с РФ. Он настаивает на продолжении помощи Киеву, чтобы продемонстрировать Путину, что тот не получит желаемого результата на поле боя, но должен сесть за стол переговоров и искать решение, при котором Украина является независимым государством.