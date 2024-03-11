Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения с флотом и авиацией

По информации издания, целью учений якобы является укрепление безопасности в регионе, а также "демонстрация доброй воли и способности этих стран совместно поддерживать мир во всем мире".

Во вторник, 12 марта, Россия, Иран и Китай начнут совместные военно-морские учения "Морской пояс безопасности — 2024". Соответствующие учения пройдут в северной части Индийского океана. Об этом сообщает Irna.

По информации издания, кроме ВМС Китая, Ирана и Российской Федерации на учениях будут присутствовать представители вооруженных сил Азербайджана, Казахстана, Омана, Пакистана и ЮАР.

Согласно сообщению, целью учений якобы является укрепление безопасности в регионе, в частности защита международной морской торговли, расширение многостороннего сотрудничества между странами, участвующими в маневрах, борьба с пиратством и терроризмом, обмен оперативным и тактическим опытом, а также "демонстрация доброй воли и способности этих стран совместно поддерживать мир во всем мире".

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны РФ, группа российских военных кораблей во главе с крейсером Тихоокеанского флота "Варяг" уже прибыла в Иран для участия в этих учениях. К ним также присоединится и авиация РФ.

По информации Nikkei Asia, КНР отправит два боевых корабля с управляемыми ракетами и судно обеспечения для участия в "Морском поясе безопасности — 2024".

Напомним, ранее в Министерстве обороны РБ сообщили, что в Вооруженных силах Беларуси начали проверку боевой готовности. В частности, военные должны приехать в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок.