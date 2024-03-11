"Дрон залетел на 40-50 км": экс-работник СБУ рассказал, как РФ могла уничтожить ЗРК Patriot (видео)

По словам Ивана Ступака, российский разведывательный БПЛА мог найти установку и передать координаты расчету комплекса "Искандер". Все происходило в считанные минуты.

Российский разведывательный дрон, который залетает на десятки километров вглубь подконтрольной Украине территории, мог зафиксировать ЗРК Patriot и передать координаты российской артиллерии. Та, в свою очередь, могла нанести удар "Искандером". Об этом рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала "Еспресо".

"Российский беспилотник, не камикадзе, патрулировавший эту территорию, может залетать вглубь Украины на 40-50 км, возможно, и больше, — допустил Ступак. — Он увидел, зафиксировал украинский экипаж, предварительно Patriot, передал команду и координаты. Тогда срочно был нанесен удар баллистической ракетой "Искандер". Все происходило в считанные минуты".

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак — о возможной потере ЗРК Patriot

В сети появились сообщения об отставке командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Если это действительно так, то здесь прямая связь с потерей ценных американских ЗРК, считает эксперт.

"Если это подтвердится, то можно делать прямую координацию, что все-таки Patriot мы потеряли, — объяснил Ступак. — И пан Олещук лишился своего поста именно за потерю Patriot. Мы не знаем, была ли это одна пусковая установка или две".

Он также упомянул, что Украина могла потерять опытный экипаж ЗРК Patriot, который находился на установках.

РФ уничтожила Patriot

9 марта российское Минобороны обнародовало кадры, на которых, как заявлялось, был уничтожен ЗРК С-300 в Покровском районе Донецкой области. Позже OSINT-исследователи и ряд СМИ допустили, что на видео Patriot. Журналисты допускают, что Украина могла одновременно потерять две пусковых установки Patriot.

Возможная потеря ЗРК Patriot

Напомним, что в 47-й бригаде ВСУ сменился уже четвертый комбриг. 47-я ОМБр — основной оператор западных танков Abrams и БМП Bradley.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, в самой горячей точке передовой у Украины есть по дрону на каждого российского солдата.