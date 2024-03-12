Россия атаковала украинские города: в каких областях заметили вражеские дроны (карта)

Воздушную тревогу объявляли в Херсонской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и других областях.

Вечером 11 марта Россия атаковала дронами украинские города. О первых вражеских беспилотниках, которые двигались из Херсонской области в сторону Кривого Рога, в 21:08 сообщили Воздушные силы ВСУ.

Однако уже в 21:33 украинские военные сообщили, что дроны, которые двигались на Кривой Рог, поменяли курс и отправились в Николаевскую область. Также еще несколько групп дронов-камикадзе были замечены на границе Херсонской и Днепропетровской областей. Они также двигались в сторону Николаевщины.

В 22:12 стало известно, что дроны замечены на подходе к Одесской области. Уже через полчаса в ВСУ заявили, что дроны зашли из Кировоградской области в Черкасскую область. Также были замечены беспилотники, которые двигались в сторону Винницкой области.

В 23:46 Воздушные силы отметили, что зафиксированы дроны, летящие в сторону Хмельницкой области. Позже в части областей на севере Украины также объявили тревогу в связи с опасностью применения врагом баллистического вооружения, однако позже тревогу отменили.

В 01:04 ночи стало известно, что были замечены "Шахеды" в Теофипольском районе Хмельницкой области, а также в восточной части Тернопольской области. Кроме того, о движении БПЛА сообщили в Ровненской области.

Только в 01:31 ночи ВСУ объявили отбой воздушной тревоги в связи с активностью вражеских БПЛА.

Напомним, в Кабмине рассказали, как заставили РФ реже атаковать энергообъекты. Для защиты украинской энергосистемы от атак со стороны России создали второй уровень защиты, и есть десятки случаев, когда она сработала.