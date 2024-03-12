Есть первые "прилеты", ведутся бои: бойцы "Свободы России" заняли населенный пункт в РФ (видео)

По данным российских журналистов, в поселке Горьковский Белгородской области России, где, предположительно, была замечена техника российских добровольцев, нет света и наблюдаются перебои со связью. А тем временем в Шебекино масштабные "прилеты" по объектам инфраструктуры.

Бойцы Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" (состоят из граждан РФ) продолжают свою военную операцию на территории Российской Федерации. По сообщениям российского медиа Baza, уже есть якобы первые жертвы среди гражданских, а российский политик Илья Пономарев сообщил о захвате села Лозовая Рудка в Белгородской области.

Так, российские журналисты заявили, что один местный житель ранен в Белгородской области. По предварительным данным, он пострадал в результате падения беспилотника.

"По словам источников, дрон упал рядом с автомобилем такси в Грайвороне. В результате был ранен пассажир. С травмой руки мужчина был доставлен в больницу", — пишет Baza.

"Приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем освободительных сил. В Теткино Курской области в настоящую минуту идет стрелковый бой", — добавил российский политик Пономарев.

Кроме того, как сообщает другое российское медиа Astra, в поселке Горьковский Белгородской области России, где, предположительно, была замечена техника российских добровольцев, нет света и наблюдаются перебои со связью.

По данным российского проекта Wargonzo несколько вооруженных групп пытались прорваться на пикапах при поддержке минометного и артиллерийского огня. Также, по информации журналистов, на подходе к границе были выявлены несколько танков, которые оказывали огневое воздействие во время попытки штурма. Идет бой.

Baza пишет, что два человека біли ранены во время стрелкового боя в районе пгт. Теткино в Курской области. Один из них якобы местный житель.

Кроме того, жители Курской области сообщают о стрелковом бое в районе Теткино. При этом, в соцсетях распространяется видео со звуками автоматных очередей, якобы снятое вблизи города. Подлинность видео установить невозможно.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, добровольцы якобы обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадала местная жительница.

"По предварительной информации, есть одна пострадавшая — у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась", — написал Гладков.

Он заявил, что в городе есть различные повреждения шести частных домовладений, зданий магазина, центральной районной больницы, детского сада и техникума. Также повреждены две машины.

Вместе с тем командование "Легиона "Свобода России" опубликовало кадры танкового прорыва на украинского-российской границе.

"Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу", — говорится в сообщении ЛСР.

Российские добровольцы прорвали границу РФ — что известно

Ранее сообщалось, что на границе с Украиной в районе Белгородской области идет бой. Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались на территорию региона.Командование РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона в Telegram подтвердило информацию о рейде на территорию России. Российские добровольцы начали активные боевые действия в Белгородской и Курской областях. Бойцы утверждают, что избавиться от диктаторского режима Владимира Путина можно только с помощью оружия.

Напомним, 14 февраля бойцы Легиона "Свобода России", анонсировали новые рейды в Белгородскую область. По их словам, за время защиты Украины Харьковщина стала для них вторым домом, и они не могут спокойно наблюдать, как путинская армия уничтожает населенные пункты региона.