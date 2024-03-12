Авиация ВСУ уничтожила пункт управления на танкере под флагом РФ "Механик Погодин", — ВМС (фото)

Враг на судне установил наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно использовали как платформу для ударов и атак FPV-дронами по территории Херсонской области.

Танкер под флагом РФ "Механик Погодин" уничтожили в районе Кинбурской косы. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС в Facebook.

Украинская авиация нанесла удар 11 марта. Судно принадлежало российской компании VEB — Leasing OJSC (Санкт-Петербург). Организация внесена в санкционный список. После подрыва российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС танкер выбросило на берег Кинбурской косы, которую оккупанты временно контролируют.

"В августе 2018 года танкер "Механик Погодин" был арестован", — говорится в сообщении.

Враг на судне установил наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Танкер периодически захватчики использовали как платформу для ударов и атак FPV-дронами по территории Херсонской области.

Танкер был включен в систему РЭБ и выполнял функции для сбора разведывательной информации противника, а также систем наблюдения, связи и командования. Уничтожение российского танкера было осуществлено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Напомним, 12 марта в разведке США заявили, что РФ потеряла почти 300 тысяч военных в Украине, но время играет в ее пользу. Оккупанты выигрывают от неопределенности по поводу того, на какую помощь союзников в дальнейшем может рассчитывать Украина. Специалисты указали термин casualties, который используется для обозначения и безвозвратных, и санитарных, различной бронетехники и тысяч танков Разведка констатирует, что глава Кремля Владимир Путин не смог воплотить свой первоначальный замысел и оккупировать всю территорию Украины.