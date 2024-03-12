"Перетрофеена": в ГУР рассказали, откуда у добровольцев оружие для наступления на Россию (видео)

За два года полномасштабного конфликта россияне-добровольцы смогли получить в боях оружие российского производства.

Российские добровольцы, которые прорвали границу РФ 12 марта, имели "трофейное" или "перетрофеенное" оружие. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

Он отметил, что на территории Украины уже два года продолжается масштабная война. За это время российские добровольцы смогли получить в боях оружие российского производства.

"Речь идет и о "трофейном" оружии, "перетрофеенном"", — рассказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что в составе украинских сил безопасности и обороны, используется оружие украинского производства. Также он ответил, почему уже не впервые этим батальонам удается пересечь границу РФ. Андрей Юсов обратил внимание на то, что те, кто охраняют границу со стороны России, должны дать ответы на то, как все защищено и под контролем, когда российским добровольцам удается снова и снова возвращаться к себе домой и реализовывать свои задачи.

РДК, Легион "Свобода России" и Сибирский батальон и прорыв в РФ

На границе с Украиной в районе Белгородской области 12 марта продолжался бой. Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон прорвались на территорию региона.

Пограничная Лозовая Рудка, которая расположена на территории Белгородской области, как отметил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, полностью под контролем освободительных сил. В населенном пункте Теткино Курской области также шли стрелковые бои.

Также бойцы "Легиона "Свобода России" заметили спрятанный российский БТР в селе Теткино в Курской области РФ. После обнаружения вражескую технику подбили метким ударом.

Напомним, 11 марта авиация ВСУ уничтожила пункт управления на танкере под флагом РФ "Механик Погодин". Враг на судне установил наблюдательный пост для ведения разведки, а также средства РЭБ. Судно использовали как платформу для ударов и атак FPV-дронами по территории Херсонской области.