"Не готова к началу производства": США закрывают проект дальнобойной артиллерии ERCA

В армии планировали установить в САУ Paladin пушку длиной 58 калибров, что должно было дать дальность выстрела 70 км, но из-за технических проблем проект решено закрыть.

Руководство армии США подало бюджетный запрос на расходы в следующем финансовом году. Среди них 185,9 млрд долларов предполагается на модернизационные программы. Пентагон решил отказаться от проекта дальнобойной артиллерии ERCA. Об этом сообщает Breaking Defense.

Среди масштабных программ руководство армии США прекращает работу над Extended Range Cannon Artillery (ERCA). В течение нескольких лет военные проводили работы над интеграцией пушки длиной 58 калибров в САУ Paladin M109A7 от BAE Systems. Армия хотела получить дальнобойную САУ, которая могла бы бить на расстояние 70 км, что почти вдвое больше нынешних 30 с пушкой меньшей длины.

Тестирование ERCA имело ряд технических проблем, связанных с чрезмерным износом пушки. США не планирует отказываться от разработки новой смеси для боеприпасов и топлива.

"Мы завершили работу по созданию прототипов осенью прошлого года, к сожалению, она не была настолько успешной, чтобы сразу начать производство", — заявил руководитель отдела закупок армии Даг Буш.

Однако исчерпывающее исследование подтвердило необходимость платформы большей дальности. Поэтому вскоре служба отправит запрос на 55 млн долларов в 2025 финансовом году, чтобы детально сравнить снаряды и артустановки для поиска дальнобойного варианта, возможно, за рубежом.

Напомним, 19 декабря САУ Paladin установила рекорд по дальности стрельбы новым боеприпасом XM1155-SC.

13 июля США заказали дополнительную партию самых современных САУ M109A7.