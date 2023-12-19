Выстрел на 70 км: гаубица M109 Paladin установила рекорд по дальности стрельбы

Стрельба велась экспериментальным боеприпасом XM1155-SC, который разрабатывается компанией BAE Systems. При этом дальность его полета сравнима с ракетами M31 GMLRS.

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Американская самоходная артиллерийская установка (САУ) M109 Paladin недавно установила рекорд по дальности стрельбы, выпустив снаряд XM1155-SC на 71 км. О том, как удалось оружейникам добиться таких результатов рассказали 16 декабря обозреватели Meta Defence.

Эксперты отмечают, что западная артиллерия в течение нескольких лет совершила огромный скачок в повышении эффективности и производительности своих систем. Определенный вклад в это внес и опыт боевых действий в Украине, где артиллерийские системы играют важнейшую роль на полях сражений для обеих противоборствующих сторон.

В связи с этим эксперты отметили четыре ключевых пункта, которые описывают достижения западных оружейников в области артиллерии.

Удлинение ствола артиллерийского орудия

Прежде всего эксперты отмечают программу армии США ERCA, в рамках которой решаются задачи по увеличению дальности стрельбы. В частности военные инженеры решили установить на САУ M109A7 удлиненный ствол длиной в 58 калибров, что позволяет вести стрельбу на большие расстояния.

Однако в процессе испытаний выяснилось, что такое решение привело к повышенному износу артиллерийского орудия. В контексте военных действий в Украине, данное решение оказалось не совсем удачным поскольку помимо самих характеристик важно, чтобы артиллерийские системы были надежными и могли поддерживать интенсивные действия в течение длительного времени.

Управляемые снаряды увеличенной дальности

Для увеличения дальности артсистем оружейники создают новые боеприпасы, которые оснащены дополнительной реактивной двигательной установкой. Данное решение в совокупности с GPS-инерциальной системой наведения позволяет вести огонь на больших дистанциях, сохраняя высокую точность стрельбы.

Это решение реализовано в нескольких снарядах, таких как Excalibur от BAe, Vulcano от Leonardo, а также Katana от Nexter.

Принципы применения снарядов XM1155

В случае с последним установленным рекордом речь идет о боеприпасе XM1155-SC от компании BAE Systems. О детальных характеристиках снаряда пока не сообщается, однако известно, что снаряд является подкалиберным и имеет меньший диаметр. Хвостовая часть боеприпаса выполнена в цилиндрической форме, где размещены Х-образные рули. Предполагается, что в донной части корпуса расположен двигатель для дополнительного разгона, при этом скорость полета может превышать скорость звука, что сокращает время подлета до цели.

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Однако данный вид боеприпасов, отмечают эксперты, значительно более сложны и трудоемки в производстве, и соответственно гораздо дороже традиционных снарядов — один заряд может достигать 100 тыс. долларов. В то же время, при достижении высокой точности, количество используемых снарядов может быть сокращено для достижения пропорционального эффекта. Иными словами, для поражения цели потребуется гораздо меньше боеприпасов, чем в случае применения традиционных снарядов.

Ранее сообщалось, что BAE Systems в сотрудничестве с немецкой Rheinmetall модернизировали самоходку M109A7. Новая установка с орудием в 52 калибра успешно прошла испытания.