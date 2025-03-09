Весит 150 кг: возле Белого дома развернули огромный флаг Украины (видео)

Сотни человек собрались возле Белого дома, чтобы призвать президента США Дональда Трампа и американское правительство продолжить поддержку Украины.

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В субботу, 8 марта, в Президентском парке недалеко от Белого дома состоялась акция Don’t Abandon Ukraine (Не бросай Украину). Об этом сообщил независимый американский журналист Алехандро Альварес.

Около тысячи человек собрались возле Белого дома, чтобы призвать президента США Дональда Трампа и американское правительство продолжить поддержку Украины.

Активисты развернули украинский флаг размером 52×33 м и весом 150 кг и скандировали "Поддерживайте Украину", "Россия – государство-террорист", "Заставьте Россию заплатить".

По информации Reuters, в акции участвовали не только украинцы, но и поляки, представители других восточноевропейских общин в США, а также сами американцы.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его трехлетнюю дочь якобы напугали протестующие, которые преследовали ее на улице, скандируя при этом "Слава Украине!". Однако в комментариях политика обвинили во лжи, поскольку улица, где живет "правая рука" Трампа, была перекрыта полицией, из-за чего "преследовать" ребенка было попросту невозможно физически.

Также Фокус писал, что США заблокировали инициативу Канады по созданию на базе "Большой семерки" (G7) рабочей группы, которая должна была бы заниматься так называемым "теневым флотом" российских нефтяных танкеров.