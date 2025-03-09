Важить 150 кг: біля Білого дому розгорнули величезний прапор України (відео)
Сотні людей зібралися біля Білого дому, щоб закликати президента США Дональда Трампа та американський уряд продовжити підтримку України.
У суботу, 8 березня, у Президентському парку неподалік від Білого дому відбулася акція Don't Abandon Ukraine (Не кидай Україну). Про це повідомив незалежний американський журналіст Алехандро Альварес.
Близько тисячі людей зібралися біля Білого дому, щоб закликати президента США Дональда Трампа та американський уряд продовжити підтримку України.
Активісти розгорнули український прапор розміром 52×33 м і вагою 150 кг і скандували "Підтримуйте Україну", "Росія — держава-терорист", "Змусьте Росію заплатити".
За інформацією Reuters, в акції брали участь не тільки українці, а й поляки, представники інших східноєвропейських громад у США, а також самі американці.
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Нагадаємо, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що його трирічну дочку нібито налякали протестувальники, які переслідували її на вулиці, скандуючи при цьому "Слава Україні!". Однак у коментарях політика звинуватили у брехні, оскільки вулиця, де живе "права рука" Трампа, була перекрита поліцією, через що "переслідувати" дитину було просто неможливо фізично.
Також Фокус писав, що США заблокували ініціативу Канади щодо створення на базі "Великої сімки" (G7) робочої групи, яка мала б займатися так званим "тіньовим флотом" російських нафтових танкерів.
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